واصل بايرن ميونيخ هيمنته المطلقة على البوندسليغا عندما حافظ على اللقب مستفيداً من إنهاء دورتموند لآمال ضيفه لايبزيغ الضئيلة بالفوز عليه 3-2 في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وضمن بايرن ميونيخ الفوز للقب بسبب توقف رصيد لايبزيغ الذي تبقى له مباراتين عند 64 نقطة بفارق سبع نقاط عن الفريق البافاري (71) قبل أن ينتصر بايرن على مونشنغلادباخ ويرفع رصيده إلى 74 نقطة.

وسجّل رويس الهدف الأول لصالح دورتموند مبكراً (7) قبل أن يأتي الهدف الثاني من الإنكليزي سانشو (51)، لكن كلوستيرمان ذلّل الفارق (63)، والإسباني أولمو عاد بنتيجة التعادل (77).

وتمكن سانشو في الوقت القاتل من تأكيد أفضلية دورتموند محرزاً الهدف الثالث (87).

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 58 نقطة ليبقي على حظوظه القوية في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يتمكن أي فريق من زحزحة بايرن ميونيخ عن عرشه كبطل للدوري الألماني منذ موسم 2012-2013، كما أنّه اللقب الثلاثين لحامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وأكمل بايرن ميونيخ فرحته بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت 6-0 والتي استعرض فيها البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيله ثلاثية.



لكن النادي البافاري الذي يودع في نهاية الموسم مدربه هانزي فليك ليحل بدلاً منه مدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان، أكد أحقيته بالتتويج بفوز استعراضي على مونشنغلادباخ، موسعاً الفارق في الصدارة الى 10 نقاط.



وهنأ مدرب دورتموند إدين تيرزيتش بايرن على اللقب، ممازحاً "لا أعتقد أن أحداً توج بطلاً وهو جالس في الحافلة في طريقه إلى الملعب".

ورغم غيابه لأربعة أسابيع بسبب إصابة في الركبة، عاد هداف بايرن ليفاندوفسكي ليضرب مجدداً في الخسارة أمام ماينتس، ثم أضاف السبت ثلاثية عزز بها به صدارته لترتيب الهدافين برصيد 39 هدفاً.



وتبقى مباراتان أمام ليفاندوفسكي لمحاولة الوصول الى الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في موسم واحد والمسجل باسم "مدفعجي" بايرن غيرد مولر الذي سجل 40 هدفاً خلال موسم 1971-1972.



وتخلص البولندي من عقدة تلازمه أمام مونشنغلادباخ إذ دخل اللقاء وهو لم يسجل ضد الأخير سوى 5 أهداف في 17 مباراة، في أدنى عدد له من الأهداف ضد الأندية السبعة الأولى حالياً في الدوري.



وحسم بايرن الفوز في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً برباعية نظيفة بدأها ليفاندوفسكي منذ الدقيقة الثانية بعد تمريرة من النمسوي دافيد آلابا.



وعزز توماس مولر تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 23 وأضاف ليفاندوفسكي الثالث (34) قبل أن يوجه الفرنسي كينغسلي كومان الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الرابع (44)، قبل أن يكمل ليفاندوفسكي ثلاثيته من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني (65).



ورغم اضطرار بايرن إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد البديل الفرنسي الشاب تانغي نيانزو (18 عاماً) بعد خمس دقائق على دخوله (75)، أكمل البديل الآخر لوروا سانيه المهرجان بإضافته الهدف السادس (85).

وفقد باير ليفركوزن الأمل نهائياً بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما بات متخلفاً بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع نتيجة تعادله السلبي مع فيردر بريمن الذي لا يزال في دائرة خطر الهبوط بما أنه يتقدم موقتا بفارق نقطتين فقط عن المركز السابع عشر ونقطة عن المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وستكون ضربة قاسية جداً خسارة بريمن في دوري الكبار الذي سبق أن فقد أحد اعمدته شالكه الذي مني السبت بهزيمته الثانية والعشرين بخسارته أمام هوفنهايم 2-4.

وفاز فولفسبورغ على ضيفه يونيون برلين 3-0، وهوفنهايم على شالكه 4-2.