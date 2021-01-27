وتأتي هذه المواجهة التي أقيمت على استاد البصرة الدولي في جنوب البلاد، في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وافتتح عيد الرشيدي التسجيل للكويت في الدقيقة 22، قبل أن يدرك منتخب "أسود الرافدين" التعادل بواسطة محمّد داوود (78) ويسجل هدف الفوز عن طريق أيمن حسين (87 من ركلة جزاء).

وأكمل المنتخب الكويتي الدقائق الثلاثة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بعشرة لعب، بعد طرد لاعبه سعد حمود.

وكانت هذه المباراة هي الودية الأولى التي يخوضها المنتخب الكويتي على أرض نظيره العراقي، منذ آخر مواجهة ودية بينهما على استاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد في العاشر من تشرين أول/أكتوبر 1989، وانتهت حين بفوز العراقيين بهدف نظيف.

لكنها الزيارة الثانية لمنتخب الكويت إلى العراق منذ ذلك التاريخ، إذ شاركت الجارة في بطولة غرب آسيا 2019، التي أقيمت بنظام المجموعتين في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق، ومدينة كربلاء جنوب العاصمة بغداد.

