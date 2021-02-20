فليك يؤكد انتهاء موسم توليسو بسبب الإصابة من قبل beIN SPORTS February 20, 2021 09:39 0:33 دقيقة قبل مواجهة فريقه الصعبة أمام أينتراخت فرانكفورت أكد مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك نهاية موسم كورنتان توليسو بسبب الإصابة، معبّراً عن دعمه للاعبه الدولي الفرنسي. مقابلات تقارير إخبارية بايرن ميونيخ هانزي فليك أينتراخت فرانكفورت كورنتان توليسو -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة ريال مدريد في "بروفة" أخيرة قبل لقاء أتالانتا 2:57 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة السير بثبات نحو اللقب 3:36 دقيقة قمّة "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون 3:06 دقيقة تشيلسي ينزل ضيفاً على ساوثهامبتون 0:32 دقيقة الفرنسي يوهان كاباي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:38 دقيقة يونايتد يسعى للاحتفاظ بمهاجمه إدينسون كافاني 0:33 دقيقة فليك يؤكد انتهاء موسم توليسو بسبب الإصابة 3:51 دقيقة ليون يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة المؤقتة 0:44 دقيقة فيورنتينا ينتصر بالثلاثة 0:48 دقيقة لاعبو بيلباو يوافقون على تخفيض رواتبهم