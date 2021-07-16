فعاليات ترويجية لمباريات المنتخب القطري بمدينة هيوستن الأميركية من قبل beIN SPORTS July 16, 2021 15:15 7:41 دقيقة تشهد مدينة هيوستن الأميركية العديد من الفعاليات للترويج لمباريات المنتخب القطري المشارك في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، بالتنسيق بين الاتحاد القطري لكرة القدم والقنصلية القطرية. تقارير إخبارية المنتخب القطري الاتحاد القطري لكرة القدم كأس الكونكاكاف الذهبية -آخر الفيديوهات 7:41 دقيقة فعاليات ترويجية لمباريات "العنابي" بمدينة هيوستن 0:31 دقيقة بوروسيا دورتموند يستهل تحضيراته للموسم الجديد 0:53 دقيقة أنشيلوتي راض عن استعدادات لاعبي ريال للموسم الجديد 0:57 دقيقة ساكا يوجّه رسالة لمواقع التواصل الاجتماعي 0:26 دقيقة جيرو يخضع للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله لميلان 2:28 دقيقة الولايات المتحدة وكندا إلى ربع النهائي 4:12 دقيقة بعثة beIN SPORTS تصل طوكيو وسط إجراءات صارمة 2:13 دقيقة إجراءات أمنية مشددة على الوافدين إلى طوكيو 0:34 دقيقة تأكيد غياب مراسم تتويج الرياضيين في الأولمبياد 0:37 دقيقة الصين سترسل أكبر وفد في تاريخها إلى الأولمبياد