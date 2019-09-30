متابعة مازن الريس

وجاء إعلان اعتزال فراس الخطيب (36 عاماً) في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الإثنين، بعد أيام من كشف مدرب المنتخب فجر إبراهيم لوكالة فرانس برس أنّ اللاعب بات خارج حساباته.

وغرّد فراس الخطيب الهداف التاريخي الذي ظلّ بلا فريق لقرابة شهر بعد فسخ عقده بالتراضي مع السالمية الكويتي بسبب التزامه في معسكرات منتخب سوريا خلال الصيف: "بعد ٢٦ سنة لا يمكن أن أنساها بجميع تفاصيلها، أعلن انتهاء مسيرتي في ملاعب كرة القدم كلاعب، والقادم أفضل إن شاء الله".

بعد ٢٦ سنة لا يمكن أن أنساها بجميع تفاصيلها أعلن انتهاء مسيرتي في ملاعب كرة القدم كلاعب، والقادم أفضل إن شاء الله.

🙋‍♂️ — فراس الخطيب (@feras_alkhtib) September 30, 2019

ولمّح فراس الخطيب الذي عمل كمحلّل لقنوات beIN SPORTS خلال مسابقة كأس آسيا الأخيرة رغبته في الاستمرار بالعمل المرتبط بكرة القدم سواء في المجال الإداري أو الفني.

ويملك الخطيب رصيداً كبيراً من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر - فيسبوك - إنستغرام)، إذ لديه أكثر من 236 ألف متابع في حسابه على إنستغرام وحده.

وأشاد عمر السومة نجم منتخب سوريا بمواطنه الخطيب شاكراً إياه على ما قدمه للكرة السورية.

الله يوفقك ياابوحمزه شكراً كثير على كل شي قدمته .. استفدت منك الكثير وانا اتشرفت اني لعبت معك 💔... #فراس_الخطيب #صدى_الملاعب @feras_alkhtib @sadaalmalaeb — Omar Al Somah (@omaralsomah) September 29, 2019

بينما وصف نزار محروس مدرب منتخب سوريا السابق فراس الخطيب بالفارس الذي حقّق الكثير من الإنجازات التي ستبقى عالقة في الأذهان.

ترجّل الفارس فراس الخطيب وترك إرثاً وتاريخاً مليئاً بالإنجازات وبالأهداف التي ستبقى عالقة بأذهان الجماهير السورية والعربية شكراً من القلب للموهبة والجوهرة #فراس #الخطيب كبير الهدافين وأسطورته — نزار محروس Coach (@nizar_mahrous) September 30, 2019

وكان إبراهيم مدرب منتخب سوريا أكّد الأسبوع الماضي أنّ الخطيب أصبح خارج حساباته في التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس أسيا 2023: "اجتمعت مع فراس بحديث ودّي للغاية واتفق مع رأيي بأن وقت الاعتزال اقترب وأنه لن يكون ضمن تشكيلة سوريا في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنه لا يلعب الآن مع أي فريق".

لاعب تاريخي...

وخاض فراس الخطيب العديد من التجارب الاحترافية الناجحة مع الأندية الكويتية، إذ توّج بجميع الألقاب الممكنة هناك، كما سبق له اللعب لفترات قصيرة في قطر والعراق والصين.

وحقّق الخطيب الشهر الفائت فقط إنجازاً تاريخياً بكونه أول لاعب آسيوي يشارك في ست تصفيات مؤهلة إلى كأس العالم بعدما لعب أساسياً أمام الفلبين وسجّل هدفاً في المباراة التي انتصرت بها سوريا 5-2.



وبات الخطيب واحداً من سبعة لاعبين في العالم شارك مع منتخب بلاده ست مرات في تصفيات المونديال، من كأس العالم 2002 وحتى 2022.

والخطيب هو الهداف التاريخي لمنتخب سوريا برصيد 37 هدفاً، بفارق أربع أهداف أمام المهاجم الدولي السابق رجا رافع.