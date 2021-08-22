فاينورد ينتصر على غو أهيد إيغلز من قبل beIN SPORTS August 22, 2021 19:27 0:25 دقيقة حقق فاينورد فوزه الثاني توالياً وهذه المرّة على غو أهيد إيغلز بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من الدوري الهولندي لكرة القدم. تقارير إخبارية أياكس أمستردام فاينورد روتردام -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة تعادل ريال مدريد في مباراة الأهداف الستة 8:27 دقيقة إيقاف مباراة نيس ومرسيليا بسبب أعمال الشغب 0:56 دقيقة سولشار راض عن أداء الـ"يونايتد" 0:32 دقيقة نونو إسبيريتو سانتو يشيد بهاري كاين 3:14 دقيقة كوريا يضرب مجدداً ويهدي أتلتيكو فوزه الثاني 0:42 دقيقة آشلي بارتي تحرز لقب بطولة سينسيناتي 0:30 دقيقة تشيزني يعكر عودة أليغري إلى يوفنتوس 0:46 دقيقة المنتخب العماني يخسر من أوروغواي 0:25 دقيقة فاينورد ينتصر على غو أهيد إيغلز 3:09 دقيقة تشيلسي يتجاوز أرسنال دون عناء في الدوري الممتاز