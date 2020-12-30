فاتح تريم...تاريخ حافل وشخصية استثنائية من قبل beIN SPORTS December 30, 2020 17:41 2:39 دقيقة يُعتَبر فاتح تريم مُدربُ فريقِ غلطه سراي المدربَ الأبرزَ في الكرة التركية، تاريخهُ الحافل يتحدث عنه، فضلاً عن إصراره الكبير على تحقيق الفوز، اصرارٌ يًعرضه أحياناً للكثير من العقوبات أثناء المباريات. تقارير إخبارية غلطة سراي فاتح تريم -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة ريال مدريد يضيف لقبين إلى رصيده في 2020 3:05 دقيقة عام برشلونة.. تأرجح بين الإحباط وكابوس رحيل ميسي 1:54 دقيقة نوفاك دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ 1:16 دقيقة أفضل 5 تصديات حراس المرمى عام 2020 في الليغا 2:39 دقيقة فاتح تريم...تاريخ حافل وشخصية استثنائية 0:52 دقيقة تأجيل مباراة توتنهام وضيفه فولهام بسبب "كورونا" 0:45 دقيقة كومان يؤكد صعوبة منافسة برشلونة على لقب الليغا 0:41 دقيقة يوفنتوس يعلن تمديد تعاونه مع شركة "جيب" 2:47 دقيقة المغرب يواصل استعداداته للمشاركة في مونديال اليد 3:09 دقيقة اختتام بطولة قطر الدولية لكرة اليد