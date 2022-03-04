وفي لقاء خاص مع قنواتنا أشار مؤسس الندوة الاقتصادية مراد أحمد الذي حاور أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس وأحد أقطاب فكرة السوبر ليغ إلى وجود غضب كبير من قبل الموجودين في الندوة عندما حاول أنييلي شرح ميزات السوبر ليغ من وجهة نظره.

