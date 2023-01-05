غريميو يقدم نجمه الجديد لويس سواريز وسط حضور جماهيري من قبل beIN SPORTS January 5, 2023 14:05 0:41 دقيقة قدم نادي غريميو البرازيلي للجماهير لاعبه الجديد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز. تقارير إخبارية غريميو البرازيلي لويس سواريز -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة تسمية شارع باسم الملك بيليه في ريو دي جانيرو 0:41 دقيقة غريميو يقدم نجمه الجديد لويس سواريز 0:15 دقيقة الأسمري أول حكمة سعودية تحصل على الشارة الدولية 0:35 دقيقة العطية يفوز بالمرحلة الخامسة من رالي داكار 0:19 دقيقة ميسي سعيد بعودته إلى تدريبات باريس سان جيرمان 3:21 دقيقة السندباد البحري .. شعار وتعويذة خليجي 25 0:32 دقيقة مواجهة قوية بين الأهلي والعربي 0:56 دقيقة تشلسي يرفض الخضوع لشروط بنفيكا! 0:46 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين تشلسي ومانشستر سيتي 0:42 دقيقة تقارير: بليند يقترب من بايرن ميونيخ