غافي يتوّج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب من قبل beIN SPORTS October 17, 2022 20:46 0:27 دقيقة فاز لاعب برشلونة الإسباني غافي بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب لعام 2022 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية وذلك في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية مساء اليوم الاثنين في باريس. تقارير إخبارية جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية برشلونة غافي -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة بوتياس تفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية توالياً 1:05 دقيقة ساديو ماني يتحدث عن جائزة الكرة الذهبية 0:27 دقيقة غافي يتوّج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 1:00 دقيقة بيريز: هنالك قصة حب بين ريال مدريد والكرة الذهبية 3:04 دقيقة حفل جوائز الكرة الذهبية – التغطية الخاصة 4:32 دقيقة أليسون ..حارس أم صانع ألعاب؟ صلاح أكثر المستفيدين 1:20 دقيقة جائزة الكرة الذهبية...كل الأنظار تتجه إلى باريس 0:48 دقيقة مخاوف من غياب جوتا عن المشاركة في كأس العالم 0:52 دقيقة مؤسسة الجيل المبهر تواصل جهودها للتأثير الإيجابي 0:52 دقيقة إطلاق حملة لرفع الوعي لدى أصحاب العمل والعمال