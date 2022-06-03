وقرّرت لجنة الانضباط منع تنقل جماهير الرجاء في ما تبقى من مباريات خلال الموسم الجاري، وذلك بسبب الشغب خلال مواجهة الفريق مع مضيفه سريع واد زم خلال الجولة الماضية من الدوري.

وستفرض هذه العقوبة إقامة مباراة الديربي بين الرجاء والوداد دون جمهور.

