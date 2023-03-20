عرض المجسم الأصلي لمونديال السيدات في الرباط من قبل beIN SPORTS March 20, 2023 14:13 2:44 دقيقة في الرباط وتقديرا لتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات إلى كأس العالم أستراليا - نيوزيلندا، تم تنظيم حفل استقبال للمجسم الأصلي لكأس العالم بحضور شخصيات رياضية. تقارير إخبارية المغرب كأس العالم للسيدات -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة عرض المجسم الأصلي لمونديال السيدات في الرباط 2:56 دقيقة بلماضي: الباب مفتوح لكل لاعب قادر على تقديم إضافة 1:18 دقيقة ريفر بليت يعتلي صدارة الدوري الأرجنتيني مؤقتاً 1:27 دقيقة دجوكوفيتش يتراجع للمركز الثاني وجابر للمركز الخامس 0:35 دقيقة بلماضي يستدعي بونجاح لتعويض سليماني 1:00 دقيقة ريباكينا تتوّج بلقب بطولة إنديان ويلز 4:07 دقيقة ألكاراس يتوّج بلقب إنديان ويلز ويتصدر التصنيف 1:29 دقيقة دنفر ناغتس وميلووكي باكس يستعيدان توازنهما 1:25 دقيقة تشافي: حققنا انتصاراً مهماً وكنا الأفضل 1:47 دقيقة أنشيلوتي: "كنا نستحق الفوز"