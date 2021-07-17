عبد العزيز حاتم: "من الجيّد مواجهة مدارس مختلفة في كرة القدم" من قبل beIN SPORTS July 17, 2021 12:23 0:49 دقيقة قبل مواجهة غرينادا في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، أكّد عبد العزيز حاتم لاعب المنتخب القطري، أن مواجهة مدارس مختلفة في كرة القدم، يمثّل خير إعداد للعنابي، استعداداً لكأس العالم، العام المقبل. مقابلات المنتخب القطري غرينادا قطر كأس الكونكاف الذهبية -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة ميلان يضمّ الفرنسي جيرو إلى صفوفه 0:49 دقيقة حاتم: "من الجيّد مواجهة مدارس مختلفة في كرة القدم" 0:34 دقيقة نبيل معلول يقترب من العودة لتدريب الترجي التونسي 2:50 دقيقة مباراة الأهلي وكايزر تشيفس - التغطية الخاصة 2:50 دقيقة الأهلي يبحث عن العاشرة وكايزر تشيفس لباكورة ألقابه 0:45 دقيقة رسمياً...المصادقة على إطلاق دوري السوبر الإفريقي 2:20 دقيقة كوستاريكا وجامايكا إلى ربع النهائي 0:56 دقيقة أول إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية 1:30 دقيقة حوار حصري مع باتريك فييرا 0:35 دقيقة باكستر يأمل تحقيق المفاجأة أمام الأهلي