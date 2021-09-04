وأضاف القطري: "كانت بداية المباراة مثالية إذ تحصّلنا على ثلاث فرص سانحة للتسجيل لكننا لم نوفّق في تجسيمها".

وأردف: "لقد كان اختباراً مفيداً أمام واحد من أفضل منتخبات العالم، علينا الاستفادة من الأخطاء وتداركها مستقبلاً".

يذكر أّن المنتخب البرتغالي قد فاز على نظيره القطري (3-1) اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.