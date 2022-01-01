عام استثنائي للنجم الإيطالي جورجينيو من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 14:16 1:38 دقيقة في لقاء حصري مع قنواتنا، قال النجم الإيطالي جورجينيو إن العام المنصرم كان هائلا بالنسبة له، بعد أن توّج فيه بطلا لأوروبا مع منتخب بلاده وناديه تشيلسي الإنكليزي، فيما تطرّق إلى الضغط الذي يعاني منه اللاعبون هذا الموسم، في ظل تلاحم المباريات. مقابلات المنتخب الإيطالي تشيلسي جورجينيو -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الشكوك تحيط بجاهزية منتخب الكاميرون 0:28 دقيقة منتخب سوريا يؤكد إقامة معسكره في قطر 1:03 دقيقة كلايفرت يعارض فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:42 دقيقة رانييري ينفي أنه قلل من الاحترام لمنتخب نيجيريا 2:58 دقيقة رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2:54 دقيقة هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ 4:46 دقيقة مانشستر سيتي يقتنص فوزاً صعباً من أرسنال 1:53 دقيقة كلوب يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب "كورونا" 3:32 دقيقة أجمل أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021 1:33 دقيقة انطلاقة قوية لإسبانيا في كأس رابطة المحترفين