متابعة - إيلي المندلق

خبر وفاة مارادونا الذي كان غادر المستشفى قبل نحو أسبوعين بعد علاج تجمع دموي في المخ، شكّل صدمة كبيرة في الشارع الرياضي الذي ذرف الدموع على أحد أفضل من أنجبته الملاعب حتى الآن، إذ عبّرت الأندية والاتحادات الكروية واللاعبون والمدربون عبر حساباتهم عن حزنهم العميق على رحيل الأسطورة، نستعرض في التالي أبرزها:

Always in our hearts 💙



Ciao, Diego pic.twitter.com/I2gTWqdtdB — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 25, 2020

نادي نابولي حيث أصبح الأسطورة أيقونة للمدينة بعد أن لعب 188 مباراة وسجّل 81 هدفاً بين عامي 1984 و1991 غرّد " دائماً في قلوبنا، إلى اللقاء".

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

برشلونة الفريق الذي لعب له الأرجنتيني بين عامي 1982 و 1984 لم يتأخر في التعبير عن حزنه وغرّد: "شكراً على كل شيء دييغو".

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قال: "أرقد بسلام أيها الأسطورة".

A hero for an entire country and football itself.

One of the greatest players to have graced the game of football, and we were lucky enough to enjoy you at Sevilla FC.

Diego Armando Maradona, forever eternal.

Rest in peace. pic.twitter.com/BXHNC51vxe — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) November 25, 2020

إشبيلية الذي حظي بشرف انضمام مارادونا إليه في موسم 1992-1993 غرّد: "بطل لبلد بأكمله وكرة القدم نفسها.. أحد أعظم اللاعبين الذين شرفوا كرة القدم، وكنا محظوظين بما يكفي للاستمتاع بك في نادي إشبيلية. دييغو أرماندو مارادونا، خالد دائماً. أرقد بسلام".

ننضم إلى جماهير كرة القدم حول العالم لنقول وداعا لأحد عظماء اللعبة على الإطلاق.



ارقد في سلام دييجو مارادونا 💙 pic.twitter.com/fjQhzFstpr — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 25, 2020

نادي مانشستر سيتي بدوره عبّر عن حزنه "نقول وداعاً لأحد عظماء اللعبة على الإطلاق".

A true great of the game.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/jImGjnjhUl — Liverpool FC (@LFC) November 25, 2020

ليفربول "عظيم من اللعبة. أرقد بسلام دييغو مارادونا".

FC Bayern and the footballing world mourn the loss of Diego Maradona. pic.twitter.com/RPIUJA3tY4 — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 25, 2020

بايرن ميونيخ غرّد: "بايرن ميونيخ وعالم كرة القدم يشعرون بالحزن لخسارة مارادونا".

بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي ضم مارادونا موسم 1981-1982، وختم الأسطورة مسيرته بألوانه بين 1995-1997 قال: "شكر أبدي. دييغو الخالد".

ريفر بلايت غرّد: "وداعاً دييغو".

Every era has had great number 10s, but very few have defined an era.



Maradona wasn't just a great opponent, he was the greatest.



Ciao, Diego.#FCIM pic.twitter.com/WFHowjdl6K — Inter (@Inter_en) November 25, 2020

إنتر الإيطالي كتب: "لم يكن مارادونا مجرد منافس، بل الأعظم".

They say his body has passed.



But God will never leave us.



1960 - 2020 pic.twitter.com/VvHZfEJHCi — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) November 25, 2020

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم غرّد بلسان رئيسه: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا ، عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا دييجو أرماندو مارادونا. ستكون دائما في قلوبنا".

🗣️ FIFA President Gianni Infantino: “Today is an unbelievably sad day. Our Diego left us. Our hearts – of all of us who loved him for how he was, and for what he represented – have stopped beating for a moment. Rest in peace, dear Diego. We love you.”



👉 https://t.co/1cSG5AjO4E pic.twitter.com/aeSomVvm5T — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو غرّد قائلاً: "اليوم يوم حزين بشكل لا يصدق. دييغو تركنا. لقد توقفت قلوبنا عن الخفقان للحظة. أرقد بسلام يا عزيزي دييغو. نحن نحبك."

UEFA president Aleksander Čeferin: "I am deeply saddened to hear of the death of Diego Maradona, one of world football’s greatest and most iconic figures. He achieved greatness as a wonderful player with a genius and charisma of his own." pic.twitter.com/BYGWL2sNFZ — UEFA (@UEFA) November 25, 2020

ونعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضاً مارادونا عبر تصريح لرئيسه ألكسندر تشيفرين.

وقال تشيفرين إنه حزين جدا لسماع هذا الخبر الصادم بوفاة دييغو مارادونا، مؤكداعلى أحد أفضل اللاعبين في العالم، و أكثر الشخصيات شهرة عبر التاريخ. وأتى في التغريدة أيضا أن مارادونا قد حقق العظمة كلاعب رائع وإنه يتمتع بعبقرية وكاريزما خاصتين به.

Rest in peace, Diego. Football will forever thank you.



Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio. pic.twitter.com/rw34krJ0ZV — AC Milan (@acmilan) November 25, 2020

نادي ميلان الإيطالي كتب: "أرقد بسلام ، دييغو. كرة القدم ستشكرك إلى الأبد.

An honour to have faced you, Diego 🙏



Un onore averti affrontato, Diego 🙏 pic.twitter.com/n0q1mfMBZn — AC Milan (@acmilan) November 25, 2020

ونشر النادي الإيطالي لقطات للأسطورة قائلاً: "كان لنا الشرف بمواجهتك".

في التالي، أبرز التعليقات حول وفاة الأسطورة:

نجوم سابقون





- البرازيلي بيليه (80 عاما) بطل العالم 3 مرات "يا له من خبر حزين. خسرت صديقًا عظيمًا والعالم خسر أسطورة. ذات يوم، آمل أن نلعب كرة القدم سويًا في السماء".

- نجم الثمانينيات الفرنسي ورئيس الاتحاد الأوروبي الأسبق ميشال بلاتيني "ماضينا قد رحل.. أنا حزين جدًا. أشعر بالحنين إلى حقبة جميلة ... غادر كرويف ودي ستيفانو وبوشكاش، العديد من اللاعبين الرائعين الذين طبعوا شبابي. دييغو طبع حياتي".

- المهاجم البرازيلي السابق رونالدو "خسرت صديقًا رائعًا، ألهمتني موهبته مذ كنت طفلا. أنا مصدوم لرحيله، لكن ممتن للقائنا في هذه الحياة. إل بيبي (الفتى) إرثك أبدي. لن يُنسى سحرك في الملعب".

- الإنكليزي غاري لينيكر هداف مونديال 1986 "لم افكر في حياتي أن احدًا بمقدوره الاقتراب من مستواه. ميسي قريب منه، ارجنتيني، قصير ورائع بالقدم اليسرى، لكن دييغو كان خارقًا. بعد حياة مباركة لكن مضطربة، آمل في أن يجد أخيرًا بعض الراحة بين يدي الله".

- الروماني جورجي هاجي صانع اللعب السابق المكنى "مارادونا الكاربات": "حزن عميق ملأ روحي في اللحظة التي سمعت فيها الاخبار المروعة".

- الإنكليزي ريو فرديناند المدافع الدولي السابق "أول بطل لي في كرة القدم. قليل من الناس أثّروا على عدة أجيال مثله. الأكبر، الأفضل، الفنان، الانسان.. صاحب كاريزما، قائد... الفائز!".

- الإيراني علي دائي أفضل مسجل دولي (109 اهداف) "كان مارادونا معجزة في الملاعب. استرح بسلام".

- الإيراني علي كريمي اللاعب السابق المكنى "مارادونا آسيا": "لن يكون أحد أعظم منك".





الأرجنتين

- ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ست مرات "لقد تركنا ولكنه لن يرحل، لأن دييغو أبدي.. سأحتفظ بكل الذكريات الجميلة التي عشتها معه".

- رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديس "لقد ارتقيت بنا الى قمة العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. كنت أعظمهم جميعًا. شكرًا لأنك كنت موجودًا، دييغو. سوف نفتقدك في الحياة".

- نادي خيمناسيا إي ايسغريما لا بلاتا الذي كان يدربه قبل وفاته "وداعًا دييغو، بحزن وألم كبيرين ننعي دييغو ارماندو مارادونا، مدربنا العزيز".

- المهاجم سيرخيو اغويرو الزوج السابق لنجلة مارادونا جانينا "لن ننساك أبدا. ستبقى دوما معنا. شكرا دييغو".

- خورخي فالدانو زميله في تشكيلة 1986 "عندما أتذكر لحظاتنا المشتركة ينتابني الضحك ... (يتوقف باكيا)".

- دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد الاسباني الذي لعب الى جانبه "عندما يقولون لك ان دييغو رحل تقول ان ذلك غير ممكن، لكن لا شك لدي بأنه سيعيش في كل ملعب كرة قدم في العالم. كان وهو الافضل".

- غابرييلا ساباتيني نجمة كرة المضرب السابقة "حزن مطلق. بالنسبة لي ستبقى ابديا. أعشقك الى الابد يا صديقي. استرح بسلام".

- خوان مارتن دل بوترو لاعب كرة المضرب "لدي انطباع انك تعود الى المكان الذي تنتمي اليه. في السماء. بالنسبة لي لن تموت أبدا. استرح بسلام".



نادي نابولي الإيطالي

- نادي نابولي الذي غّير ألوانه الى الأسود والأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي "الجميع ينتظر كلماتنا. لكن أية كلمات تعبّر عن ألمنا؟ الوقت الآن للدموع، ثم يأتي لاحقا وقت الكلام". "الأسطورة لا تموت. الى اللقاء دييغو".

- رئيس بلدية نابولي لويجي دي ماجيستريس حيث أمضى أروع أيامه الكروية "فلنطلق على ملعب سان باولو اسم دييغو مارادونا".

- رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس "ستكون فكرة جيدة أن يطلق على الملعب اسم سان باولو-مارادونا".

- لورنتسو إنسينيي قائد نابولي "قدمت كل شيء لشعبنا، دافعت عن هذه الأرض، أحببتها. منحتنا البسمة، الألقاب، الحب. نشأت على قصص عائلتي حول إنجازاتك، شاهدت وراجعت مبارياتك التي لا تحصى. انت أعظم لاعب في التاريخ...".

"حصلت على فرصة مقابلتك، الحديث معك، التعرف اليك. أقرّ لك ان قدماي كانتا ترتجفان. قلت كلمات جميلة عني، كلمات مطمئنة لن انساها واحتفظ بها".

- كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الحالي الذي واجه دييغو حين كان لاعبًا في ميلان "كنت دوما عبقريا... أنت أبدي يا صديقي".

- البلجيكي دريس مرتنس مهاجم نابولي "كنت أول من فكرت به عندما تعاقدت مع نابولي. ارتداء القميص الازرق سيعني المزيد الان. خسرت نابولي جزءا من روحها اليوم".



مدربون

- الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي "كان هناك لافتة في الأرجنتين كتب عليها +لا يهم ماذا فعلت في حياتك، بل ما فعلته بحياة الآخرين+. بالنسبة لجيلنا، ساهمت كأس العالم 1986 بتحسين الرياضة".

- الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل انكلترا "أنا بعمر الـ53 واشعر بأنه كان جزءا من كامل حياتي. عندما كنت طفلا شاهدته أول مرة وكان في السادسة عشرة أو السابعة عشرة. في أي فيديو، يرقّص الكرة، منذ تلك اللحظة أصبح اللاعب المفضل لدي".

- المدرب الفرنسي زين الدين زيدان " إن العالم فقد شخصا كان يوما ما ملهما لملايين الشباب حول العالم ".

- الإيطالي اندريا بيرلو اللاعب السابق ومدرب يوفنتوس "رحل إله كرة القدم. شكرا لك دييغو".





رياضيون حاليون

- البرتغالي كريستيانو رونالو أفضل لاعب في العالم خمس مرات "اليوم أودّع صديقًا والعالم يودّع عبقريًا خالدًا. أحد الاعظم على الاطلاق. إنه ساحر لا يقارن بأحد".

- المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي "ستبقى في تاريخ الكرة الى الابد. شكرا لكل السعادة التي منحتها للعالم".

- الإسباني رافايل نادال حامل لقب 20 بطولة كبرى في كرة المضرب "هناك فجوة في عالم الرياضة وكرة القدم اليوم. أحد أعظم الرياضيين تركنا".



بيليه ينعي صديقه مارادونا

ميسي: يتركنا ولكنه لا يغادر لأن دييغو أبدي

رونالدو: "مارادونا ترك إرثاً بلا حدود وفراغاً لن يُملأ أبدًا"

رئيس الأرجنتين: "لقد أخذتنا إلى قمة العالم"

