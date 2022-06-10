ضغوط كبيرة على مدرب المنتخب المصري إيهاب جلال من قبل beIN SPORTS June 10, 2022 15:43 3:31 دقيقة أفاد مراسل قنوات beIN SPORTS في القاهرة أن اتحادَ كرة القدم المصري يُفكِرُ جِدياً في فسخ التعاقد مع المدرب إيهاب جلال بعد الخسارة من إثيوبيا. مقابلات المنتخب المصري إيهاب جلال -آخر الفيديوهات 9:00 دقيقة إيكر كاسياس في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:10 دقيقة آل هورفورد يحذر من الثقة المبالغ فيها 0:50 دقيقة لجنة التحقيق تفشل في الاستعانة بالكاميرات 2:36 دقيقة إنتر يدخل الميركاتو بقوّة 3:31 دقيقة ضغوط كبيرة على مدرب المنتخب المصري إيهاب جلال 0:55 دقيقة ماذا قال غاتوزو بعد تعيينه مدربًا لفالنسيا ؟ 1:44 دقيقة موسم استثنائي للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول 0:35 دقيقة كامبوس مستشارًا رياضيًّا لنادي باريس سان جيرمان 1:08 دقيقة تيم كاهيل: "سأعيش تجربة المونديال كمشجع" 0:31 دقيقة كرواتيا تتجهز لمواجهة الدنمارك