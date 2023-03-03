وأشار البيان إلى أنّ الاعتذار يعود للرؤية الفنية، وبسبب ضغط الرزنامة في المواسم الثلاثة الماضية ما ترتب عنه إصابة العديد من اللاعبين.



وأضاف البيان أنّ الموسم الكروي المحلي سوف تنتهي فعالياته يوم الخامس عشر من يوليو القادم، فيما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم العشرين من الشهر نفسه وتنتهي في الخامس من أغسطس المقبل، وبالتالي لن يحصل لاعبو الأهلي على أيّ فترات راحة بين الموسمين.

ولن يتمكن الجهاز الفني من إقامة فترة إعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في الأول من سبتمبر تقريبًا، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإصابات بين عناصر الفريق حسب بيان الأهلي.