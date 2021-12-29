ووجّه كيروش الدعوة إلى 25 لاعباً رغم أن لوائح البطولة المقرّرة في الفترة بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين، تسمح له بدعوة 28 لاعباً بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في الوقت الحالي بسبب فيروس "كوفيد-19".

وتقدّم صلاح قائمة المحترفين إلى جانب عمر مرموش (شتوتغارت الالماني) ومصطفى محمد (غلطة سراي التركي) ومحمود حسن "تريزيغيه" العائد للتو إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه أستون فيلا الإنكليزي.

وضمت اللائحة أيضاً لاعب وسط أرسنال الإنكليزي محمد النني.

وتحمل مصر الرقم القياسي في عدد مرات احراز الألقاب (7)، آخرها عام 2010.

مفاجآت عديدة

وشهدت القائمة النهائية عدة مفاجآت بعدما كان كيروش أعلن عن قائمة أولية ضمّت 40 لاعباً، أبرزها استبعاد "أفشه" ولاعب وسط الزمالك مصطفى فتحي، إلى جانب أحمد رفعت ومروان حمدي وأحمد ياسين، جميعهم كانوا ضمن قائمة المنتخب الذي حلّ رابعاً في كأس العرب الأخيرة في قطر.

وكان أفشه (25 عاماً) في عداد المنتخب المصري خلال كأس العرب الأخيرة، علماً بأنه سجل للأهلي في آخر مباراتين نهائيتين ضمن دوري أبطال إفريقيا في 2020 ضد غريمه الزمالك (2-1) و2021 أمام كايزر تشيفس الجنوب إفريقي (3-صفر).

كما استُبعد محمد هاني ومحمد حمدي ونبيل عماد "دونغا" ومحمد فتح الله وأحمد رمضان "بيكهام" ومروان داوود وابراهيم عادل ومحمد فوزي ومهاجما هاتاي سبور التركي أحمد ياسر ريان وقونيا سبور التركي أحمد حسن كوكا، إضافة الى استمراره في استبعاد لاعب وسط الزمالك طارق حامد وتحديداً منذ مواجهتي أنغولا والغابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

معسكر تدريبي

ويدخل المنتخب المصري في معسكر تدريبي اعتباراً من الخميس حتى موعد السفر إلى مدينة غاروا الكاميرونية في السابع من كانون الثاني/يناير، حيث سيلاقي هناك نيجيريا وغينيا بيساو في 11 و15 منه توالياً، قبل أن يسافر إلى العاصمة ياوندي لملاقاة السودان في 19 من الشهر ذاته في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة.

وكشف مدير المنتخب قطب دفاعه السابق وائل جمعة عن إمكانية خوض الفراعنة لمباراة ودية قبل انطلاق النهائيات القارية.

قال جمعة في تصريحات صحفية: "من الوارد خوض مباراة ودية قبل كأس الأمم لكن سنعلن القرار النهائي خلال ساعات قليلة، وهناك مفاضلة بين منتخبي كينيا أو ال كونغو لمواجهة أحدهما ودياً".

وهنا اللائحة:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد صبحي (فاركو)، محمود جاد (إنبي).

للدفاع: أكرم توفيق وأيمن أشرف (الاهلي)، عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم (فيوتشر)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح ومحمود علاء (الزمالك).

للوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي (الاهلي)، إمام عاشور وأحمد سيّد "زيزو" (الزمالك)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، محمد النني (أرسنال الانكليزي)، مهند لاشين (طلائع الجيش).

للهجوم: عمر مرموش (شتوتغارت الالماني)، محمد شريف (الاهلي)، مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، محمد صلاح (ليفربول الانكليزي)، محمود حسن "تريزيغيه" (أستون فيلا الانكليزي)، رمضان صبحي (بيراميدز).

