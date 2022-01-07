وشهدت القائمة النهائية تواجد المصري محمد صلاح رفقة كل من البولندي ليفاندوفسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويقدم صلاح موسماً مبهراً مع ليفربول الإنكليزي حالياً حيث حطّم العديد من الأرقام الشخصية والعالمية في الأشهر الماضية.

وتوج نجم بايرن ميونيخ الألماني ليفاندوفسكي بالجائزة العام قبل الماضي أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي، لكنه احتل المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية 2021 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" خلف "البرغوث" الأرجنتيني الذي توج بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية (رقم قياسي).



وحل مهاجم ليفربول الانكليزي صلاح ثالثاً في جائزة أفضل لاعب التي يمنحها الاتحاد الدولي عام 2018 خلف الكرواتي لوكا مودريتش ورونالدو.



ولدى السيدات، انحصرت المنافسة بين لاعبتي برشلونة الإسباني أليكسيا بوتياس وجينيفر هيرموسو ومهاجمة تشيلسي الانكليزي الاسترالية سامامثا ماي كير.



وستخلف الفائزة الإنكليزية لوسي برونز التي حصلت على جائزة 2020.



ويتم اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدربة وحارس مرمى من خلال عملية تصويت يشارك فيها قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها، إضافة الى الصحافيين والمشجعين.



وأغلق باب التصويت في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي.



ويتنافس الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) والإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان الفرنسي) والسنغالي إدوار مندي (تشيلسي) على جائزة أفضل حارس مرمى، والإيطالي روبرتو مانشيني (منتخب بلاده) والألماني توماس توخيل (تشيلسي) والإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنكليزي) على جائزة أفضل مدرب.



ولدى السيدات، انحصرت المنافسة بين الإسباني لويس كورتيس الذي قاد فريقه برشلونة إلى الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) الموسم الماضي، والإنكليزية إيما هايز التي قادت تشيلسي إلى وصافة دوري الأبطال، والهولندية سارينا فيغمان الدولية السابقة ومدربة منتخب بلادها حتى الصيف الماضي حيث تم تعيينها في أيلول/سبتمبر الماضي على رأس الادارة الفنية للمنتخب الإنكليزي خلفاً للدولي فيل نيفيل.

وسيقام حفل توزيع الجوائز عن بعد من مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ في 17 كانون الثاني/يناير الحالي.