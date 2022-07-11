وضمت القائمة 10 لاعبين هم: من السنغال لاعب نادي نابولي خاليدو كوليبالي، ونجم ليفربول السابق وبايرن ميونيخ الحالي ساديو مانيه، وحارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي.

ومن الكاميرون: لاعب نادي ليون الفرنسي كارل توكو إكامبي، ولاعب النصر السعودي فينسنت أبو بكر.

ومن كوت ديفوار: مهاجم إياكس الهولندي سبستيان هالار، ومن غينيا: لاعب نادي ليفربول نابي كيتا.

يذكر أن حفل توزيع الجوائز سيقام في الرباط يوم 21 يوليو/ تموز الحالي.

وتواجد المنتخبان المغربي والمصري ضمن قائمة أفضل منتخب إفريقي لعام 2022.

كما شهدت قائمة المرشحين لأفضل مدرب إفريقي تواجد المدرب المغربي وليد الركراكي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، و البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، تياغو أزولاو (بترو أتلتيكو) وكريم كوناتي (أسيك ميموزا) وخمسة لاعبين من الأهلي المصري هم أليو ديانغ وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد شريف ومحمد الشناوي وثلاثة

لاعبين من الوداد البيضاوي المغربي هم أشرف ضاري ويحيي جبران وزهير المتراجي.

بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب صاعد، البوركيني دانجو واتارا والإيفواري كريم كوناتي والغاني كمال الدين سليمانا والسنغالي بابي مطر سار والتونسي حنبعل المجبري.

بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب، منتخبات بوركينا فاسو والكاميرون والسنغال ومصر والمغرب وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي، بيترو أتلتيكو والأهلي المصري والوداد ونهضة بركان المغربيين.