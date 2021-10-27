شكوك حول جاهزية الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2021 October 27, 2021 13:27 2:39 دقيقة أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بياناً أكد فيه أن الكاميرون لم تنتهي بعد من آخر التحضيرات لاستضافة كأس أمم إفريقيا بعد أشهر. تقارير إخبارية كأس أمم أفريقيا الكاميرون -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة قبول استئناف هيرنانديز وتجنبه السجن 6 أشهر 2:36 دقيقة الحكومة الإيطالية تدعم يويفا ضد السوبر الأوروبي 14:02 دقيقة فوزي البنزرتي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:07 دقيقة تعرف على آخر مستجدات بطولة أستراليا المفتوحة 2:56 دقيقة شاب أرجنتيني يجمع قمصان ليونيل ميسي منذ أعوام 2:39 دقيقة شكوك حول جاهزية الكاميرون لاستضافة الـ"كان" 1:30 دقيقة نيمار يوضّح ! 3:13 دقيقة الملكي لمواصلة عروضه القوية أمام أوساسونا 3:21 دقيقة برشلونة لتحسين صورته أمام رايو فايكانو 3:02 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس ومرسيليا في ملعب محايد