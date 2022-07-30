سيتي لاختبار جودة نجومه الجدد أمام ليفربول July 30, 2022 11:33 2:44 دقيقة أجمع العديد من المراقبين على أنّ ميركاتو مانشستر سيتي كان جيداً، وسيساهم في تعزيز سطوة بطل إنكلترا، و سيساعده على حصد المزيد من الألقاب. تقارير إخبارية مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند درع المجتمع -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة مونتشي يكشف حقيقة اهتمام تشيلسي بالفرنسي كوندي 0:35 دقيقة رونالدو سيشارك في مباراة مان يونايتد ورايو فايكانو 3:13 دقيقة ليفربول يتسلح بهدافه صلاح عند ملاقاة سيتي 1:05 دقيقة غوندوغان يعترف بصعوبة المواجهة أمام ليفربول 2:44 دقيقة سيتي لاختبار جودة نجومه الجدد أمام ليفربول 3:04 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول 0:36 دقيقة دورتموند إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا 2:33 دقيقة بيرنلي يعود بفوز ثمين من أرض هيديرسفيلد تاون 0:43 دقيقة الهولندية فوس تفوز بالمرحلة السادسة من طواف فرنسا 0:37 دقيقة الأهلي يوافق على رغبة بانون بالانتقال إلى نادي قطر