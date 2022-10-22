وقع منتخب الولايات المتحدة الباحث عن لقب ثالث توالياً، في مجموعة واحدة مع هولندا وصيف النسخة الأخيرة، في كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقررة بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا والتي سحبت قرعتها السبت في أوكلاند النيوزيلندية.

وستكون النسخة التاسعة من المونديال الأولى يشارك فيها 32 منتخباً، الأولى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية والأولى بتنظيم مشترك من بلدين (10 ملاعب).

وستعرف هوية كامل المشاركين في النهائيات في شباط/فبراير، عقب دورة ملحق قاري يحدّد آخر ثلاثة متأهلين.

وبصرف النظر عن الملحق، فإن 5 منتخبات ستشارك للمرة الأولى: المغرب، الفيليبين، جمهورية إيرلندا، فيتنام وزامبيا.

وتملك الولايات المتحدة الرقم القياسي بعدد الألقاب (4) أعوام 1991 و1999 و2015 و2019، مقابل لقبين لألمانيا (2003 و2007)، ولقب لكل من النرويج (1995) واليابان (2011).

وفيما يلي نتائج القرعة :

المجموعة الأولى

نيوزيلندا

النرويج

الفلبين

سويسرا

المجموعة الثانية

أستراليا

جمهورية آيرلندا

نيجيريا

كندا

المجموعة الثالثة

إسبانيا

كوستاريكا

زامبيا

اليابان

المجموعة الرابعة

إنكلترا

الفائز من تصفيات المجموعة الثانية

الدنمارك

الصين

المجموعة الخامسة

الولايات المتحدة الأميركية

فيتنام

هولندا

الفائز من تصفيات المجموعة الأولى

المجموعة السادسة

فرنسا

جامايكا

البرازيل

الفائز من تصفيات المجموعة الثالثة

المجموعة السابعة

السويد

جنوب إفريقيا

إيطاليا

الأرجنتين

المجموعة الثامنة

ألمانيا

المغرب

كولومبيا

كوريا الجنوبية