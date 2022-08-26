أفرزت قرعة دور المجموعات في النسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، الثالثة من حيث الأهمية في أوروبا والتي سحبت الجمعة في اسطنبول، مواجهات مقبولة للمرشحَين فياريال الإسباني ووست هام الإنكليزي.

وحلّ فياريال في المجموعة الثالثة مع هابويل وأوستريا فيينا وليخ بوزنان.

أما وست هام فقد وقع في المجموعة الثانية مع أف سي اس بي وأندرلخت وسيلكيبيرغ.

وفيما يلي نتائج القرعة :

المجموعة الأولى: اسطنبول باشاكشهير - فيورنتينا - هارتس - آر اف إس

المجموعة الثانية: وست هام يونايتد - اف سي اس بي - أندرلخت - سيلكيبيرغ

المجموعة الثالثة: فياريال - هابويل - أوستريا فيينا - ليخ بوزنان

المجموعة الرابعة: بارتيزان بلغراد - كولن - نيس - سلوفاتسكو

المجموعة الخامسة: ألكمار - أبولون ليماسول - فادوز - دينيبرو-1

المجموعة السادسة: خينت - مولده - شامروك روفرز - ديورغاردن

المجموعة السابعة: سلافيا براغ - كلوج - سيفاسبور - بالكاني

المجموعة الثامنة: بازل - سلوفان براتيسلافا - زالغيريس - بيونيك

وكانت نسخة الموسم الماضي انتهت بتتويج روما الإيطالي بقيادة مدربه البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو على حساب فينورد الهولندي.

وتقام مباريات دور المجموعات بين 8 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وستقام المباراة النهائية للبطولة على معلب "فورتونا أرينا" في العاصمة التشيكية براغ في 7 حزيران/يونيو 2023.

