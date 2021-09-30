سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات من قبل beIN SPORTS September 30, 2021 20:17 2:18 دقيقة سُحبت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في مصر قرعة نهائيات النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات بمشاركة 8 أندية بينها ناديان عربيان. تقارير إخبارية كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دوري أبطال إفريقيا للسيدات -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة وست هام يونايتد يتجاوز عقبة رابيد فيينا بنجاح 4:31 دقيقة كاين يقود توتنهام لفوز كاسح على مورا السلوفيني 5:35 دقيقة ليفركوزن يضرب سلتيك برباعية 1:21 دقيقة ديشان يتحدث عن استبعاد جيرو وصعوبة مواجهة بلجيكا 0:46 دقيقة الكشف عن تشكيلة المغرب لتصفيات مونديال 2022 3:42 دقيقة ليغيا وارسو يضيف ليستر سيتي إلى لائحة "ضحاياه" 3:33 دقيقة روما يتخطّى زوريا بثلاثية 2:47 دقيقة سوسييداد يسقط في فخ التعادل على أرضه أمام موناكو 5:16 دقيقة سبارتاك موسكو يفاجئ نابولي 0:34 دقيقة التونسية أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة شيكاغو