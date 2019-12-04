سحبت فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة كارتاخينا الكولومبية قرعة بطولة كوبا أميركا 2020 والتي ستقام الصيف القادم في الأرجنتين وكولومبيا انطلاقاً من الثاني عشر من حزيران/يونيو وحتى الثاني عشر من تموز /يوليو.

واسفرت قرعة البطولة في حلتها الجديدة، عن وقوع منتخبات الأرجنتين وأستراليا وبوليفيا وأوروغواي وتشيلي وباراغواي في المجموعة الأولى والتي تسمى بالمجموعة الجنوبية، بينما حلت منتخبات كولومبيا والبرازيل حاملة اللقب وقطر بطلة آسيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو في المجموعة الثانية وهي المجموعة الشمالية.

وستقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين وتشيلي في الثاني عشر من حزيران/يونيو القادم فيما سيستهل المنتخب القطري حملته بلقاء بيرو في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وسيكون اللقاء بين الأرجنتين وتشيلي في الافتتاح هو اللقاء الثالث على التوالي بين المنتخبين في كوبا أميركا إذ تواجه المنتخبان في نهائي كوبا أميركا عامي 2015 و2016 وفازت تشيلي باللقب في المناسبتين قبل أن يلتقيا مجدداً في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة عام 2019 وانتهى اللقاء بفوز الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وهي المباراة الشهيرة التي أشهرت فيها البطاقة الحمراء في وجه أسطورة الأرجنتين وبرشلونة ليونيل ميسي.

نظام جديد

ولأول مرة منذ فترة طويلة ستقام البطولة بنظام المجموعتين، وسيؤدي هذا النظام إلى زيادة عدد مباريات البطولة حيث سيلعب كل منتخب خمس مباريات في الدور الأول بدلاً من ثلاث.

وانتقلت البطولة من الأعوام الفردية إلى الأعوام الزوجية وسيقام الافتتاح في الأرجنتين والختام في كولومبيا، وهي متزامنة تماماً مع بطولة يورو 2020.

وسيتأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن عدد مباريات البطولة قد ارتفع من 26 في النسخة الماضية إلى 38 مباراة ستقام على مدار شهر كامل.

وكانت آخر مرة أقيمت فيها البطولة بنظام المجموعتين عام 1991 في تشيلي ولكن البطولة كانت تقام بمشاركة 10 منتخبات فقط أي بمنتخبات أميركا الجنوبية بدون دعوة أي منتخبات من قارات أخرى.

مواجهات متوازنة للأدعم

ووقع المنتخب القطري الذي يشارك في كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي في مجموعة متوازنة وسيستهل مبارياته "بتوقيت أميركا الجنوبية" بلقاء بيرو في الرابع عشر من حزيران/يونيو 2020 فيما سيواجه الإكوادور يوم 17/6 ثم ستكون مباراته المرتقبة أمام البرازيل في الحادي والعشرين من حزيران/يونيو.

وفي الثامن والعشرين من الشهر ذاته سيواجه بطل آسيا منتخب فنزويلا قبل أن يختتم مباريات الدور الأول بلقاء كولومبيا صاحبة الأرض والجمهور في الأول من تموز/يوليو.



