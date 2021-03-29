وفازت قطر على كل من لوكسمبورغ وأذربيجان في المباراتين الأوليين لها في المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية.

وشدد سانشيز على أهمية دراسة المنافس فقال: "نحن على دراية أنهم فرطوا بالنقاط في المواجهات السابقة إذاً لديهم الحافز القوي لخوض المباراة ضد المنتخب القطري، سوف نحاول جاهدين أن نكون جاهزين لخوض هذا اللقاء، أيرلندا منظمة ولديها لاعبين سريعين سنحاول إدارة المباراة بأحسن قدر ممكن".

وأضاف سانشيز: "إن أغلب لاعبي إيرلندا ينشطون في الدوري الإنكليزي الممتاز أو دوري الدرجة الأولى ما يدل على جودتهم، لذلك سيحاول منتخب قطر جاهداً أن ينظم طريقة لعبه وإيجاد المنظومة الجيدة لمنعهم من تحقيق أهدافهم واحتوائهم".

أما مهاجم المنتخب القطري المعز علي فأكد أنه يتطلع بالتأكيد لتسجيل الأهداف "لكن الأهم أداء الفريق ككل، ومساعدتي لزملائه".

وأشار المعز إلى أن الأدوار الدفاعية التي يقوم بها لا تبعده عن صندوق العمليات بل "إن أول خط ضغط على المنافس يقوم به المهاجمون"

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم لمشاركة العنابي في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.