سامباولي يستقيل من تدريب سانتوس البرازيلي

ويمتد عقد سامباولي (59 عاماً)الذي أشرف سابقاً على تدريب منتخبي الأرجنتين وتشيلي، حتى نهاية العام 2020 لكنه قرر الرحيل بسبب سوء العلاقة مع رئيس النادي وعدم توفر المال لتعزيز صفوف الفريق، بحسب ما أشارت تقارير صحافية برازيلية.

وجاء في بيان النادي الذي يتخذ من ولاية ساو باولو مقراً له "ما إن أبلغ المدرب باستقالته، أُحيلت إلى قسم الموارد البشرية والقانونية في النادي".

وشكل سانتوس بأسلوبه الهجومي هذا الموسم متعة للدوري البرازيلي وأنهاه في المركز الثاني خلف فلامنغو بطل كوبا ليبرتادوريس بفارق 16 نقطة، رغم أن ميزانيته أقل بكثير من العديد من الأندية الأخرى.