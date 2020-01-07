وتنافس ماني (27 عاماً) مع النجم المصري محمد صلاح زميله في فريق "الريدز" والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي.

وكانت مساهمة ماني كبيرة في قيادة ليفربول إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، وبعدها بكأس السوبر الأوروبية، وأخيراً بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الشهر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي كأس أمم إفريقيا ساهم أيضاً ماني بقيادة منتخب بلاده السنغال للمباراة النهائية، لكنه خسر فرصة الفوز باللقب لمصلحة الجزائر.

وهذه المرة الأولى التي يتوج فيه ماني متفوقا على زميله صلاح الذي تُوّج بجائزة الأفضل عامي 2017 و2018 ومحرز الفائز بها عام 2016.