ساديو ماني يتحدث عن جائزة الكرة الذهبية من قبل beIN SPORTS October 17, 2022 20:58 1:05 دقيقة قال نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني والمنتخب السنغالي ساديو ماني إن الكرة الذهبية تمثل محصلة إلى ما يقوم به أي لاعب في الموسم مؤكداً أن أي لاعب لكي يستحق الفوز بالكرة الذهبية يجب أن يقدم موسماً استثنائياً مع ناديه ويساهم بالفوز بجميع الألقاب. مقابلات جائزة الكرة الذهبية ساديو ماني -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة بوتياس تفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية توالياً 1:05 دقيقة ساديو ماني يتحدث عن جائزة الكرة الذهبية 0:27 دقيقة غافي يتوّج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 1:00 دقيقة بيريز: هنالك قصة حب بين ريال مدريد والكرة الذهبية 3:04 دقيقة حفل جوائز الكرة الذهبية – التغطية الخاصة 4:32 دقيقة أليسون ..حارس أم صانع ألعاب؟ صلاح أكثر المستفيدين 1:20 دقيقة جائزة الكرة الذهبية...كل الأنظار تتجه إلى باريس 0:48 دقيقة مخاوف من غياب جوتا عن المشاركة في كأس العالم 0:52 دقيقة مؤسسة الجيل المبهر تواصل جهودها للتأثير الإيجابي 0:52 دقيقة إطلاق حملة لرفع الوعي لدى أصحاب العمل والعمال