زيادة في طرح أسهم الأندية الإيرانية في البورصة من قبل beIN SPORTS March 8, 2022 19:38 2:37 دقيقة تم الإعلان رسمياً عن طرح أسهم أكبر لأندية إيران في البورصة سعياً من الأندية لاستيفاء شروط الحصول على رخصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. تقارير إخبارية إيران -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة مباراة ليفربول (0) وإنتر (0) – التغطية الخاصة 1:05 دقيقة بولندا إلى نهائي المسار الثاني في تصفيات المونديال 2:37 دقيقة زيادة في طرح أسهم الأندية الإيرانية في البورصة 2:44 دقيقة السد يحسم كلاسيكو الكرة القطرية بفوزه على الريان 0:34 دقيقة قمّة الهلال والمريخ من دون جمهور ! 0:34 دقيقة الاتحاد الروسي لكرة القدم يلجأ إلى الـ"كاس" 1:51 دقيقة بوتياس تتحدّث عن المساواة مع الرجال في الرياضة 4:09 دقيقة مقابلة "عاطفية" مميزّة لجورجينيو مع والدته 13:10 دقيقة فرانتشيسكا بيتشينيني في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:32 دقيقة مشاركة نسوية فاعلة في الإعداد لاستضافة مونديال قطر