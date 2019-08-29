قال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إنه لا يزال قادراً على العطاء في أعلى المستويات، لحد يمكنه من العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد لكنه استبعد العودة إلى ملاعب أوروبا مجدداً، مشيراً لأنه أكمل مهمته هناك. وأضاف زلاتان أن واين روني نفد صبره في الملاعب الأمريكية، ما دفعه للعودة مجدداً إلى بلاده إنكلترا.

