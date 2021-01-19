زامبيا تتخطى تنزانيا في أمم إفريقيا للمحليين من قبل beIN SPORTS January 19, 2021 20:12 0:29 دقيقة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين للمحليين ولحساب مباريات المجموعة الرابعة فاز المنتخب الزامبي على نظيره التنزاني بهدفين دون رد. تقارير إخبارية زامبيا تنزانيا بطولة إفريقيا للاعبين المحليين -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة يوسف النصيري يواصل تألقه مع إشبيلية 0:37 دقيقة مواجهة قطر والدحيل تنتهي على وقع التعادل الإيجابي 0:29 دقيقة زامبيا تتخطى تنزانيا في أمم إفريقيا للمحليين 0:34 دقيقة برشلونة ينوي استئناف قرار إيقاف ميسي 1:04 دقيقة كازورلا يتطلّع إلى حصد الألقاب مع السد 0:32 دقيقة الريان يواصل انتصاراته ويهزم الوكرة بثلاثية 0:27 دقيقة اعتماد التصويت عبر البريد في انتخابات برشلونة 0:30 دقيقة استئناف النشاط الرياضي في تونس 0:36 دقيقة والد ألابا ينفي توصل نجله لاتفاق مع ريال مدريد 0:32 دقيقة إنتر ميامي يتعاقد مع المدرب الإنكليزي فيل نيفيل