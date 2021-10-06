المباراة أقيمت في مستهل مشوار الفريقين في البطولة، وجاء هدفها الوحيد عن طريق لورينا نافارو في الدقيقة 34 مهدية الفريق الملكي نقاط المباراة.

وضمن المجموعة الثانية، فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على مستضيفه بريدابليك الأيسلندي بهدفين نظيفين. افتتحت ليا خليفي التسجيل في الدقيقة 17، وأضافت غرايس غيورو الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وفي مباراة أخرى حقق يوفنتوس فوزا سهلا على مضيفه سيرفيت السويسري بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات المجموعة الأولى.

آريانا كاروسو افتتحت التسجيل لليوفي في الدقيقة 36، وعند الدقيقة 65 أضافت زميلتها لينا هورتيغ الهدف الثاني قبل أن توقع فالنتينا سيرنويا على الهدف الثالث في الدقيقة 71 مؤكدة تفوق فريقها .

وفي المجموعة الأولى، تعادل تشيلسي الإنكليزي مع فولفسبورغ الألماني 3-3.

