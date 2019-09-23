هيمن ريال مدريد على التشكيلة المثالية لعام 2019 رغم عدم التتويج بأي لقب كبير وذلك في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو).

وتمت تسمية التشكيلة خلال حفل جوائز الفيفا في ميلانو التي من ضمنها الغائب عن الاحتفال كريستيانو رونالدو.

ودون احتساب ادين هازار كونه منتقل هذا الموسم إلى الملكي قادماً من تشيلسي، ضمت التشكيلة ثلاثة لاعبين من ريال مدريد.

وضمت التشكيلة