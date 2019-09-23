هيمن ريال مدريد على التشكيلة المثالية لعام 2019 رغم عدم التتويج بأي لقب كبير وذلك في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو).
وتمت تسمية التشكيلة خلال حفل جوائز الفيفا في ميلانو التي من ضمنها الغائب عن الاحتفال كريستيانو رونالدو.
ودون احتساب ادين هازار كونه منتقل هذا الموسم إلى الملكي قادماً من تشيلسي، ضمت التشكيلة ثلاثة لاعبين من ريال مدريد.
وضمت التشكيلة
- حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر(ليفربول الإنكليزي)
- الدفاع: الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) والإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد الإسباني) والهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس الهولندي الموسم الماضي ويوفنتوس الإيطالي حاليا).
- خط الوسط: الهولندي فرنكي دي يونغ (أياكس وبرشلونة الإسباني الآن) والبلجيكي إيدن هازارد (تشيلسي الإنجليزي| ريال مدريد) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني).
- الهجوم : البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) .