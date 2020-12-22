وأضاف رومينيغه أنه يوافق على رحيل صاحب الثمانية والعشرين عاما الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في شهر يونيو من السنة المقبلة مشيرا إلى أن العديد من الأندية ترغب في ضمه على غرار ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي بعدما فشلت جميع المحاولات السابقة في تجديد عقده.

