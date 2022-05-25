وسجل هدف الذئاب الوحيد نيكولو زانيولو 32، مانحاً روما اللقب الأوروبي الأول في تاريخه.

وحقق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، هاتريك من البطولات الأوروبية المختلفة دوري أبطال أوروبا 2 الدوري الأوروبي 2 ودوري المؤتمر.

وخاض فاينورد مباراة كبيرة وأضاع بعض الفرص الخطرة، لكن روما كان قوياً ومتماسكاً ودافع عن هدف زانيلو بكل بسالة.

وكان روما، المتوّج بآخر ألقابه عام 2008 في كأس إيطاليا، تعرّض لصفعة في النسخة الحالية، بخسارته أمام بودو غليمت النرويجي 1-6 في دور المجموعات، لكنه استعاد نغمة الفوز وبلغ النهائي.

وتدرك جماهير فريق العاصمة أهمية إحراز لقب قاري أوّل، خصوصاً بعد فشل الحلول بين الأربعة الأوائل في الدوري الإيطالي والتأهل إلى دوري الأبطال، فاكتفى بالحلول سادساً وحجز بطاقة يوروبا ليغ.



تاريخياً، خسر روما نهائيين قاريين، في كأس الأبطال عام 1984 أمام ليفربول الإنكليزي بركلات الترجيح وكأس الاتحاد الأوروبي 1991 أمام مواطنه إنتر، إذا ما استثنينا تتويجه بلقب كأس المدن والمعارض (تحوّلت لاحقاً إلى كأس الاتحاد الأوروبي) عام 1961 على حساب برمنغهام الإنكليزي.



أحداث المباراة:

- نهاية المباراة بفوز روما 1-0.

- د 86 بيلو مرة أخرى يرد كرة قوية لبلغريني.

- 73 حارس فاينورد جوستين بيلو يتصدى بكل قوة لتسديدة صاروخية من الفرنسي جوردان فيرتو.

- د 60 مرت الربع ساعة الأولى بسلام على مرمى روما، لكن فاينورد لا يزال يظهر النوايا الهجومية.

- د 50 كرة أخرى تصطدم بالقائم لمصلحة فاينورد سددها ثيريل مالاسيا، لكن هذه المرة بعد أن ردها باتريسيو.

-د 47 مانسيني بالخطأ يحول الكرة إلى مرمى روما لكن القائم يمنع هز الشباك، ثم باتريسيو يمنع تسديدة أخرى ببسالة تامة، بداية نارية للشوط الثاني.

- بداية الحصة الثانية.

نهاية الشوط الأول بتقدم روما بهدف وحيد.

-د 41 الحارس البرتغالي لنادي روما، روي باتريسيو يتصدى لأخطر كرة هولندية سددها التركي أوركون كوكتشو.

- د 32 زانيلو يسجل الهدف الأول لروما من متابعة داخل منطقة الجزاء.

- انتصف الشوط ولا تزال الخطورة غائبة تماماً من الجانبين.

- د 17 تبديل اضطراري أول بخروج أحد اللاعبين الذين كان يعتمد عليهم مورينيو وهو مختريان ودخول سيرجيو أوليفيرا.

- د 15 أفضلية فاينورد واضحة بالسيطرة على الكرة، مقابل محاولات لتنظيم الصفوف في روما.

- د 05 بداية هادرة من الجماهير على المدرجات، وهادئة نسبياً على أرض الملعب بين اللاعبين، فاينورد يتسلم زمام الأمور ويحاول البناء من الخلف.

- د 01 الحكم الروماني إستفان كوفاكس يطلق صافرة بداية اللقاء.

- يتطلع لتتويج أول بعدما وصل مرتين لنهائي قاري من قبل، خسر كأس أوروبا في 1984 أمام ليفربول بركلات الترجيح وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1991 أمام مواطنه إنتر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

- يبحث فينورد عن لقب قاري رابع، فاز بكأس أوربا 70، والدوري الأوروبي مرتين 74 و2002

- خسر روما اثنتين فقط من مبارياته الـ 12 في دوري المؤتمر، فاز بـ7 وتعادل 2؛ الخسارتين كانوا من الفريق النرويجي بودو غليمت.