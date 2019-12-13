وأوضح النادي الأكثر تتويجا في مصر في بيان على موقعه الرسمي أن التعاقد "جاء في صفقة انتقال حر بعدما قام +كهربا+ بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام".

وأضاف أن "تلك الخطوة تأتي في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع أنه من المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وكان "كهربا" رحل في حزيران/يونيو الماضي عن صفوف فريقه الزمالك دون موافقة الأخير، مؤكدا أن عقده مع الأبيض قد انتهى، وهو ما ينفيه مسؤولو الزمالك الذين تقدموا بشكوى ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبته لعدم التزامه بعقد ارتباطه به لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، لكن اللاعب أكد عدم توثيق العقد وانتقل إلى نادي أفيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة عامين.

ونجح "كهربا" في الحصول على بطاقة موقتة من الاتحاد الدولي (فيفا) سمحت له بالمشاركة في مباريات الدوري البرتغالي حيث خاض خمس مباريات وسجل هدفاً واحداً.