رسالة دعم من بارتوميو للشعب اللبناني من قبل beIN SPORTS August 5, 2020 19:17 0:32 دقيقة أرسل جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة رسالة دعم للشعب اللبناني بعد الانفجارِ الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء مؤكدا جاهزيتَهم لتقديم كل الدعم اللازم خاصة عبر برامج للأطفال والناشئين. مقابلات لبنان جوسيب ماريا بارتوميو برشلونة -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة ليفركوزن يفتقد لخدمات أميري أمام رينجرز 2:05 دقيقة تأجيل مباراة في الدوري المصري بسبب "كوفيد-19" 0:31 دقيقة الموافقة على عودة التدريبات في الأرجنتين 0:48 دقيقة هل صرف الـ"يونايتد" النظر عن سانشو؟ 0:35 دقيقة الغاء بطولة مدريد للـ"ماسترز" 0:23 دقيقة كولن يمدد عقد مدربه جيسدول 0:40 دقيقة ريال مدريد يخوض حصة تدريبية قبل مواجهة سيتي 2:24 دقيقة الخياراتُ التكتيكية سلاح بيب في مواجهة زيدان 0:59 دقيقة أتلتيكو مدريد بتشكيلة مكتملة يستعد لمواجهة لايبزيغ 0:35 دقيقة تعرف على آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة نابولي