رسالة توعية من نجوم المنتخب التونسي للجماهير من قبل beIN SPORTS March 21, 2020 16:05 2:13 دقيقة نشر لاعبو المنتخب التونسي لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسالة توعية للجماهير من أجل الوقاية من تفشي وباء كورونا. -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة باولو ديبالا يصاب بـ"فيروس كورونا" 1:01 دقيقة أحمد: سلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير أولويتنا 2:12 دقيقة غموض حول مصير المسابقات في الإتحاد الإنكليزي 0:33 دقيقة النرويج تطلب رسمياً إرجاء أولمبياد طوكيو 2:39 دقيقة تفضيل المشاهير في أولوية الفحوصات تثير جدلا كبيرا 2:18 دقيقة إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين 0:41 دقيقة فريقا مانشستر يتعاونان لدعم جمعيات تأمين الغذاء 0:48 دقيقة سكان طوكيو بين امكانية تنظيم الاولمبياد أو تأجيله 0:27 دقيقة عودة نابولي للتمارين تثير المخاوف في إيطاليا 1:42 دقيقة الأندية الاسبانية تنشر حملات توعية