ردود أفعال إيجابية بعد الأداء الملفت للمنتخب التونسي من قبل beIN SPORTS June 15, 2022 21:47 2:31 دقيقة توالت ردود الأفعال من تونس حول تألّق المنتخب التونسي مؤخّرًا في الدورة الودية التحضيرية في اليابان بالإضافة إلى انضمام أستراليا إلى مجموعة نسور قرطاج التي تضمّ أيضا منتخبي فرنسا والدنمارك. تقارير إخبارية منتخب تونس تونس المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة أداء "أسود الأطلس" بقيادة خاليلودزيتش محل انتقادات 1:35 دقيقة التمياط يتحدّث عن زيارة الوفد السعودي 2:31 دقيقة ردود أفعال إيجابية بعد الأداء الملفت لنسور قرطاج 1:53 دقيقة لقاء مع بثينة المفتاح مصمّمة ملصق مونديال قطر 2:32 دقيقة اختيار مرتقب للمدن المضيفة لمونديال 2026 0:47 دقيقة وفد من جماهير الأخضر يزور استاد المدينة التعليمية 0:38 دقيقة برشلونة لن يجدّد عقد داني ألفيس 0:37 دقيقة فوكينا إلى ربع نهائي بطولة كوينز المفتوحة للتنس 2:20 دقيقة الكوستاريكي مارتينيز خريج "أسباير" يلفت الأنظار 0:54 دقيقة المنتخب السعودي يبلغ نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا