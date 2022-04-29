سيتولّى الألماني رالف رانغنيك، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، الإشراف على منتخب النمسا اعتبارًا من أيار/مايو المقبل وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد النمساوي للعبة، على أن يبقى مستشارًا في النادي الإنكليزي الموسم المقبل.

قال غيرهارد ميليتيخ رئيس الاتحاد النمساوي في بيان "نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من خلال التعاقد مع رالف رانغنيك بجذب خبير بارز في كرة القدم الدولية".

وسيتولى رانغنيك (63 عامًا) الإشراف على المنتخب النمساوي في نهاية أيار/مايو في المباريات ضد كرواتيا، الدنمارك وفرنسا ضمن دوري الأمم الأوروبية بعد انتهاء منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقّع رانغنيك على عقد لمدة سنتين مع الاتحاد النمساوي، سيتجدد تلقائيًا لسنتين إضافيتين في حال نجاحه في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في بلاده ألمانيا.

نقل عنه مانشستر يونايتد في بيان قوله "سأتولى المهام كمدرب لمنتخب النمسا مع نهاية الموسم ولكن سأستمر في دوري كمستشار مع مانشستر يونايتد. أتطلع حقًا لألعب دورًا في مساعدة يونايتد ليصبح قوة ضاربة مجددًا".

وتابع "إنه لشرف لي أن أتولى تدريب (النمسا). فكرة احتمال خوض كأس أوروبا في ألمانيا مع فريق شاب متعطش للنجاح هي فرصة أترقبها كثيرًا".

سيكون هذا أول دور تدريبي لرانغنيك على مستوى المنتخبات. سبق له أن شغل منصب مدير كرة القدم في ريد بول سالزبورغ النمساوي ولايبزيغ الألماني وكان مدير الرياضة والتنمية في لوكوموتيف موسكو الروسي قبل انضمامه إلى يونايتد كمدرب مؤقت في كانون الأول/ديسمبر 2021 خلفًا للنرويجي أولي غونار سولشاير.

وسيتولى الهولندي إريك تن هاغ، مدرب أياكس أمستردام الحالي، المهام في مانشستر يونايتد الموسم المقبل.