اختتمت في العاصمة الفرنسیة باریس، آخر اجتماعات المجلس التنفیذي لرابطة الأندیة الأوروبیة لعام 2021 برئاسة ناصر غانم الخلیفي، رئیس نادي باریس سان جیرمان ورئیس رابطة الأندیة الأوروبیة، والذي یعد اول اجتماع للرابطة بعد محاولات الانفصال التي قامت بھا مجموعة من الأندیة منتصف العام الجاري.

وشھد الاجتماع مشاركة الأعضاء المنتخبین والمعینین حدیثاً وھم ألیساندرو أنتونیلو (إنتر میلان)، ومیغیل أنخیل جیل (أتلتیكو مدرید)، ودانییل لیفي (توتنھام ھوتسبر)، وفیناي فینكاتشیم (أرسنال).

كما شھد الاجتماع تعیین الأسطورة الألمانیة أولیفر كان (بایرن میونیخ) في منصب النائب الأول للرئیس بدلاً من مایكل غریلنغر(بایرن میونیخ) والذي سیستمر في حضور اجتماعات الرابطة بصفة مراقب.

وقد أجمع المجلس التنفیذي على رفض مقترح إقامة كأس العالم كل سنتین، وھو قرار یمثل أكثر من 240 نادیا محترفا لكرة القدم في أوروبا، ویشكل لاعبوه الغالبیة العظمى من المنتخبات المشاركة في أي بطولة من بطولات كأس عالم لكرة القدم، حیث شكل لاعبوا اندیة الرابطة ما یقارب من 90% من إجمالي اللاعبین المشاركین في المراحل النھائیة من بطولة كأس العالم 2018.

كما أعرب المجلس التنفیذي للرابطة خلال اجتماعھا عن قلقھا حیال سلامة اللاعبین قبیل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفریقیة، والأجندة الدولیة التي ستبدأ أوائل 2022، خاصة مع المخاطر الصحیة المتجددة والتحدیات التي واجھتھا الأندیة خلال التوقفات الدولیة السابقة، وقد قرر المجلس التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لضمان حمایة اللاعبین والأندیة على حد سواء مع استمرار صعوبة الظروف الصحیة.

وفي نفس السیاق ناقش المجلس التنفیذي مستقبل التوقفات الدولیة للرجال والسیدات، واوصوا بوجوب تحقیق التوازن الصحیح بین مصالح الأندیة والكرة العالمیة، وتوفیر الضمانات حول حمایة اللاعبین والتي تم تجاھلھا في المقترحات المختلفة، الأخذ بالدور المركزي وصوت الأندیة والرابطة في أي قرارات مستقبلیة.

وقد أوصى الاجتماع بضرورة تحدیث قواعد اللعب المالي النظیف على أسس ومفاھیم متفق علیھا تراعي القوانین والقواعد التنظیمیة وكذلك متطلبات ومتغیرات العصر. كما وافق المجلس التنفیذي على تجدید مذكرة التفاھم بین رابطة الأندیة الأوروبیة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بما یعزز من فرص التعاون بینھما لتطویر الكرة الأوروبیة في المرحلة التي ستلي عام 2024.

كما أوصى الاجتماع بوضع المزید من الملاحظات التفصیلیة حول الموضوعات التي تم تناولھا في اتفاقیة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول مستقبل كرة القدم الأوروبیة في سبتمبر، حیث تواصل رابطة الأندیة جھودھا الھادفة إلى ضمان استدامة كرة القدم الأوروبیة على المدى الطویل. وأوصى المجلس التنفیذي باستمرار العمل حول تطویر الأمور الداخلیة للرابطة، بما في ذلك تطویر ھیكلة ونظام العضویة والإدارات المختلفة.

وعقب الاجتماع ص ّرح السید ناصر غانم الخلیفي، رئیس رابطة الأندیة الأوروبیة قائلاً:" نتخذ قراراتنا بشكل جماعي وموحد، فنحن نمثل 240 نادیاً لكرة القدم في أوروبا، وھو ما یجعل قراراتنا أكثر قوة وتأثراً. والیوم أكدنا خلال اجتماع المجلس التنفیذي لرابطة الأندیة الأوروبیة على ضرورة احترام صوت الأندیة الأوروبیة في كل القرارات المتعلقة بالأجندة الدولیة، وان مشاورتنا شاملة وجادة".

وأضاف الخلیفي:" لقد كان من المناسب عقد اجتماعنا في ھذا التوقیت، بعد عام آخر من مواجھة وإدارة التحدیات الخاصة بجائحة كوفید-19، ومع مجلس أعید تشكیلھ واستعاد وحدتھ وتركیزه. محظوظون بوجود مجموعة من القیادات الموھوبة وصاحبة الرؤیة ضمن المجلس، وكلي ثقة أن رابطة الأندیة الأوروبیة ستلعب دوراً ھاماً في تشكیل وتأمین مستقبل كرة القدم في 2022، لقد اختتمنا ھذا العام أقوى من ذي قبل".

یأتي ھذا الاجتماع بعد عام مضطرب في عالم كرة القدم، شھد المحاولة الفاشلة لانفصال بعض الأندیة وإطلاق دوري السوبر الأوروبي، والتحدیات المستمرة التي تمثلھا جائحة كوفید-19. ولكنھ كان شاھداً على صحوة رابطة الأندیة الأوروبیة بشكل أقوى وأكثر اتحا ًدا حول دور الأندیة كأساس ومستقبل كرة القدم، وإدارتھا بشكل صحیح.