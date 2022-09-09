رئيس الهلال يتوقع دعم كبيراً من الجماهير في الدوحة September 9, 2022 13:08 1:03 دقيقة في لقاء حصري مع قنواتنا عبّر فهد سعد بن نافل رئيس نادي الهلال عن سعادته بوجود الهلال في العاصمة القطرية الدوحة، كما أكد على الدعم والمؤازة التي سيلقاها الزعيم من قبل جماهيره في المباراة أمام الزمالك. مقابلات الزمالك الهلال كأس سوبر لوسيل -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة تنكيس أعلام عدة دول عقب رحيل إليزابيث الثانية 4:40 دقيقة تعرّف على أصداء تأهّل أنس جابر إلى النهائي 1:11 دقيقة ردود فعل الجماهير التونسية بعد إنجاز "جابر" الرائع 0:50 دقيقة السعادة تغمر التونسية أنس جابر بعد التأهل للنهائي 2:04 دقيقة الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الهلال 1:03 دقيقة رئيس الهلال يتوقع دعم كبيراً من الجماهير في الدوحة 1:42 دقيقة الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الزمالك 0:48 دقيقة تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 0:20 دقيقة مباراة الزمالك والهلال - التغطية الخاصة 5:32 دقيقة شفيونتيك تعبر إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة