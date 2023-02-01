كما أشار رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن كرة القدم الآسيوية تدخل مرحلة جديدة من النمو والتطور.

كلام سلمان بن إبراهيم آل خليفة جاء خلال انعقاد الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الأربعاء.

