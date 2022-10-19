دوري أبطال أوروبا – سيدات: يوفنتوس يتجاوز عقبة زيوريخ من قبل beIN SPORTS October 19, 2022 23:35 4:03 دقيقة فاز يوفنتوس خارج أرضه على زيوريخ بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا للسيدات. الملخصات يوفنتوس زيوريخ دوري أبطال أوروبا للسيدات -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة بايرن ميونيخ يتجاوز مطب روسينغورد بنجاح 4:05 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على ليون 4:03 دقيقة يوفنتوس يتجاوز عقبة زيوريخ 6:32 دقيقة برشلونة يستعرض بتسعة أهداف في شباك بنفيكا 5:05 دقيقة مانشستر يونايتد يحسم مواجهة القمّة أمام توتنهام 3:47 دقيقة ريال مدريد يؤمّن صدارته بثلاثية في مرمى إلتشي 4:34 دقيقة ليفربول يتجاوز امتحان وست هام بنجاح 1:39 دقيقة وصول زوجي الباندا "سهيل وثريا" إلى قطر 0:43 دقيقة بيليرين يعود للمشاركة في التمارين الجماعية لبرشلون 2:52 دقيقة ريال مدريد "المرصع بالذهب" يحل ضيفاً على إلتشي