وسجّل لدورتموند الذي خسر نجمه النرويجي إرلينغ هالاند لمصلحة مانشستر سيتي الإنكليزي في فترة الانتقالات الصيفية، لاعب الوسط الدولي ماركو رويس الهدف الوحيد (10) في مباراة شهدت نهايتها طرد حارس ليفركوزن الفنلندي لوكاس هراديكي (90+2).

وضمن المرحلة ذاتها، سجّل الظهير الجزائري الدولي رامي بن سبعيني هدفاً أكروباتياً جميلاً ساهم بالفوز الافتتاحي لبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هوفنهايم 3-1.

وبرغم طرد النمساوي ستيفان بوش لنيله إنذارين (19)، افتتح هوفنهايم، التسجيل عبر الدنماركي روبرت سكوف (25).

لكن مونشنغلادباخ عادل عبر بن سبعيني بكرة أكروباتية قبل الدخول إلى غرف الملابس (42).

وفي الشوط الثاني، ضمن الفرنسي ماركوس تورام (71) والسويسري نيكو إلفيدي (78) الفوز للمضيف.

وفي بقية المباريات تغلّب أونيون برلين على هرتا برلين (3-1) وفرايبورغ على أوغسبورغ (4-0) وماينتس على بوخوم (2-1).

في المقابل حسم التعادل الإيجابي (2-2) مواجهة فولفسبورغ وفيردر بريمن.

