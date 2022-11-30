دل بييرو بصدد التحضير لمستقبل الجديد من قبل beIN SPORTS November 30, 2022 08:52 0:28 دقيقة وسط تقارير عن احتمال انضمام قائد يوفنتوس السابق أليساندرو دل بييرو إلى إدارة النادي الجديدة، أكد النجم السابق لمنتخب إيطاليا أنه بصدد التحضير لمستقبله الجديد رافضاً الكشف عن مزيد من التفاصيل. مقابلات يوفنتوس أليساندرو دل بييرو -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة الجماهير السعودية تتوافد عبر منفذ أبو سمرة الحدودي 1:00 دقيقة رونالدو يشيد بمنتخب بلاده وكلايفرت يرشح 4 منتخبات 2:14 دقيقة الشعبُ القطري يستقبل ضيوفَه بحفاوة كبيرة 0:55 دقيقة استمتاع أساطيرُ كرة القدم بلعبة البادل 0:46 دقيقة فيسلي سنايدر: " تنظيم مثالي لبطولة كأس العالم" 0:28 دقيقة دل بييرو بصدد التحضير لمستقبل الجديد 1:38 دقيقة الذوادي يشيد بالخطط التشغيلية لكأس العالم 0:35 دقيقة مباراة بولندا والأرجنتين - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة السعودية والمكسيك - التغطية الخاصة 0:38 دقيقة كيروش: سيطرنا في الشوط الثاني ولكن لم نسجل