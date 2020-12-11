

وكشفت التقارير أن دروس التوعية ستكون جزءاً من المعسكر السنوي الشتوي للحكام والذي من المفترض أن يقام في يناير من العام المقبل.

كما تفكر اللجنة في زيادة التنوع العرقي في قائمة الحكام المؤهلين لإدارة المباريات الأوروبية.

هذا وكشف مصدر داخل "اليويفا"، أن القرار النهائي حول الحادثة العنصرية التي شهدتها مواجهة باريس سان جيرمان، وباشاكشهير لن يتخذ قبل أسبوع أو عشرة أيام على الأقل وذلك بعد اجتماع لجنة الحكام ولجنة الأخلاقيات والانضباط ومراجعة كل الدلائل والاستماع لجميع الحوارات بين الحكام إضافة إلى مراجعة تقرير الحكم الرئيسي، والمراقب الذي أشرف على المواجهة.